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Судья в Алматинской области осужден на 9 лет за коррупцию

23.07.2021 7183
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮЛЯ - В Алматинской области судья Уйгурского районного суда Сулейменов приговорен к 9 годам лишения свободы за коррупцию, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сулейменов подозревался в получении обманным путем от директора лесного хозяйства Юлдашова денег в сумме 12 млн тенге под предлогом их передачи областным судьям за оставление в силе оправдательного приговора, вынесенного им", - сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции.

 
По информации ведомства, 22 июля Талдыкорганским городским судом Сулейменов осужден к 9 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
 
Этим же приговором осуждены Юлдашов за покушение на дачу взятки и Имиров за пособничество в покушении на дачу взятки к 8 годам и 7 годам лишения свободы, соответственно.
 
Приговор не вступил в законную силу.
 
Напомним, ранее в Нур-Султане был задержан судья Верховного суда по подозрению в получении взятки. 
 
В Алматы начато расследование в отношении судьи по подозрению в мошенничестве, связанном с оказанием содействия заинтересованным лицам в вынесении судебных решений в их пользу. 
 

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