Судья в Алматинской области осужден на 9 лет за коррупцию

НУР-СУЛТАН. 23 ИЮЛЯ - В Алматинской области судья Уйгурского районного суда Сулейменов приговорен к 9 годам лишения свободы за коррупцию, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сулейменов подозревался в получении обманным путем от директора лесного хозяйства Юлдашова денег в сумме 12 млн тенге под предлогом их передачи областным судьям за оставление в силе оправдательного приговора, вынесенного им", - сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции.

По информации ведомства, 22 июля Талдыкорганским городским судом Сулейменов осужден к 9 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Этим же приговором осуждены Юлдашов за покушение на дачу взятки и Имиров за пособничество в покушении на дачу взятки к 8 годам и 7 годам лишения свободы, соответственно.

Приговор не вступил в законную силу.

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