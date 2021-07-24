Судья в Алматинской области осужден на 9 лет за коррупцию

НУР-СУЛТАН. 23 ИЮЛЯ - В Алматинской области судья Уйгурского районного суда Сулейменов приговорен к 9 годам лишения свободы за коррупцию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сулейменов подозревался в получении обманным путем от директора лесного хозяйства Юлдашова денег в сумме 12 млн тенге под предлогом их передачи областным судьям за оставление в силе оправдательного приговора, вынесенного им", - сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции.
По информации ведомства, 22 июля Талдыкорганским городским судом Сулейменов осужден к 9 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
Этим же приговором осуждены Юлдашов за покушение на дачу взятки и Имиров за пособничество в покушении на дачу взятки к 8 годам и 7 годам лишения свободы, соответственно.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, ранее в Нур-Султане был задержан судья Верховного суда по подозрению в получении взятки.
В Алматы начато расследование в отношении судьи по подозрению в мошенничестве, связанном с оказанием содействия заинтересованным лицам в вынесении судебных решений в их пользу.
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