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НУР-СУЛТАН. 10 АПРЕЛЯ - Судью Верховного суда арестовали на 2 месяца в Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
9 апреля 2021 года специализированным межрайонным следственным судом Нур-Султана в отношении Ж. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца", - сообщили в межрайонном следственном суде Нур-Султана.
Как ранее сообщалось, 11 февраля 2021 года в результате совместных мероприятий Агентства по противодействию коррупции и Отдела внутренней безопасности Верховного суда задержан судья ВС Ж. по подозрению в получении взятки.
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