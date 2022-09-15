В Кокшетау и Петропавловске изъято 9,5 тонны контрафактного алкоголя

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 14 СЕНТЯБРЯ - В Усть-Каменогорске 21-летняя домработница украла из сейфа своих работодателей 130 тысяч долларов США, на которые съездила за границу, сыграла свадьбу и купила квартиру, передает KAZAKHSTAN TODAY.

35-летняя жительница Усть-Каменогорска сообщила в полицию, что у нее из сейфа, который находится на цокольном этаже дома, пропало около 130 000 долларов США, что в эквиваленте составляет порядка 61 100 000 тенге.

Сотрудники криминальной полиции установили личность подозреваемой. Ей оказалась 21-летняя девушка, которая работала у потерпевшей домработницей, сообщает пресс-служба департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

Как рассказала злоумышленница, в начале августа она в первый раз украла из сейфа 10 000 долларов США, на которые после отправилась на отдых за границу. Вернувшись из отпуска, девушка поняла, что владельцы дома не заметили пропажи денег, и продолжила работать в семье.

За один месяц домработница вынесла из сейфа 130 000 США долларов. На эти деньги она сыграла свадьбу, купила квартиру и машину, рассказали в полиции.

В настоящее время 21-летняя злоумышленница водворена в изолятор временного содержания.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 188 УК РК (Кража, совершенная в крупном размере).