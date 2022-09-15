В Кокшетау и Петропавловске изъято 9,5 тонны контрафактного алкоголя

КОКШЕТАУ. 13 СЕНТЯБРЯ - Спиртосодержащую жидкость в объеме 9,5 тонны на 18,5 миллиона тенге изъяли в ходе следственно-оперативных мероприятий в Кокшетау и Петропавловске, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Департаментом АФМ по Акмолинской области совместно с департаментом государственных доходов в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность по перевозке и хранению с целью дальнейшего сбыта алкогольной продукции в значительном размере на территории Акмолинской и Северо-Казахстанской областей, при этом не имея разрешительных документов", - сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу РК.
Во время следственно-оперативных мероприятий, проведенных в Кокшетау и Петропавловске, обнаружена и изъята спиртосодержащая жидкость в общем объеме 9,5 тонны, пустые пластиковые емкости, готовая алкогольная продукция. Уточняется, что данная продукция изготовлялась путем разбавления чистого спирта с водой.
Общая стоимость указанной спиртосодержащей жидкости составляет более 18,5 млн тенге.