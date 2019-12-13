9 млн тенге штрафа заплатит чиновник из акимата Шымкента за мошенничество

Шымкент. 12 декабря. Kazakhstan Today - Руководитель cлужбы внутреннего аудита акимата Шымкента осужден за мошенничество, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой Шымкента ранее окончено досудебное расследование в отношении руководителя службы внутреннего аудита акимата Шымкента Сламова А. по подозрению в совершении коррупционного преступления. Сламов подозревался в завладении путем обмана денежными средствами в сумме 1 млн 200 тыс. тенге от директора ГККП "Музыкальный колледж" управления образования города за вынесение положительного решения по аудиторской проверке, проводимой в колледже за период 2018-2019 годов, сообщили в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции.

11 декабря 2019 года приговором Абайского районного суда Шымкента Сламов признан виновным в совершении мошенничества и ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 9 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

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