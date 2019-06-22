Директора и юриста подразделения КУИС подозревают в хищении 187 млн тенге из бюджета

Талдыкорган. 21 июня. Kazakhstan Today - Директора и юриста подразделения Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД РК подозревают в хищении 187 млн тенге из бюджета, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой Алматинской области выявлен факт хищения бюджетных средств директором и юристом филиала "Енбек Жаугашты" исправительных учреждений КУИС МВД. Они подозреваются в хищении бюджетных средств путем подписания фиктивных актов выполненных работ на сумму 187 млн тенге, выделенных на строительство семи пожарных частей области", - сообщила Антикоррупционная служба.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.

В ведомстве подчеркнули, что окончательный вердикт в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесен судом.

По словам президента РК Касым-Жомарта Токаева, коррупция в сфере государственных закупок зашкаливает , нанося прямой ущерб национальной безопасности. "Правонарушения, связанные с неэффективным использованием или хищением народных средств, будут жестко пресекаться и наказываться. Это народные деньги! Расхищать или присваивать их никому не позволено!" - сказал глава государства.

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