В МОН прокомментировали задержание помощника министра за коррупцию

Нур-Султан. 29 июня. Kazakhstan Today - В пресс-службе Министерства образования и науки прокомментировали задержание помощника министра за коррупцию, передает Kazakhstan Today.

Задержанный помощник ответственного секретаря Министерства образования и науки, подозреваемый в хищении бюджетных средств в крупном размере, числился помощником министра в связи с ограниченностью штатной численности госоргана. В отношении помощника ответственного секретаря длительное время велось расследование", - сообщили в пресс-службе.

При этом в ведомстве отметили, что министр образования и науки не проводил никаких назначений и увольнений.

Напомним, что в июне текущего года министром образования и науки РК был назначен Асхат Аймагамбетов

Сегодня в Агентстве по противодействию коррупции сообщили о задержании помощника главы МОН по подозрению в хищении более 11 млн тенге

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