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Помощник министра образования подозревается в хищении 11 млн тенге

29.06.2019, 12:18 24463
Помощник министра образования подозревается в хищении 11 млн тенге
Нур-Султан. 29 июня. Kazakhstan Today - Помощник министра образования и науки задержан по подозрению в хищении 11 млн тенге, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в пресс-службе Агентства по противодействию коррупции, помощником главы МОН "подозревается в хищении путем мошенничества с использованием служебного положения более 11 млн тенге, выделенных на организацию летней образовательной стартап школы для студентов".
 
Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания Нур-Султана. Окончательный вердикт с определением степени его виновности будет вынесен судом.
 
Напомним, в начале июня стало известно о задержании вице-министра образования и науки Эльмиры Суханбердиевой. Ей вменяются злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки, незаконное участие в предпринимательской деятельности. 
 
В мае Антикоррупционная служба сообщила о пресечении схемы взяточничества со стороны руководства Национального центра тестирования МОН РК за лоббирование интересов аффилированных компаний при проведении государственных закупок. В получении взяток подозреваются двое руководителей НЦТ.
 
За последние три года в сфере образования выявлено 620 фактов коррупции, сумма ущерба составила 1,5 млрд тенге. Изобличены 364 лица, в том числе 57 директоров школ, 10 директоров колледжей, 22 заведующих детскими садами.
 

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