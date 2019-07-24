Система Orphus

В мошенничестве подозревают руководителя одного из столичных турагентств

23.07.2019, 10:25 6805
Нур-Султан. 23 июля. Kazakhstan Today - Около двух десятков человек обратились в полицию после того, как не смогли уехать в отпуск по путевкам, купленным у одного из столичных турагентств, передает Kazakhstan Today.
 

Начато досудебное расследование по данному факту по статье "Мошенничество". На данный момент около 17 граждан обратились. Если есть еще пострадавшие, просим обратиться в управление полиции района Есиль либо позвонить по телефону 71-65-56", - сообщила официальный представитель департамента полиции Нур-Султана Софья Кылышбекова, проинформировал Первый канал "Евразия".

 
В числе пострадавший от действий турагентства - предпринимательница Фариза Укенова. Она планировала отправиться в отпуск в Турцию уже в начале августа вместе с супругом и пятью детьми. Путевки на 2 млн тенге Укенова купила в столичной турфирме, через которую всегда летала в отпуск, и до путешествия решила проверить билеты. 
 
Мы позвонили в Air Astana, брони никогда и не было. Хотя она говорила, что это будет чартерный рейс. До этого я звонила, спрашивала: "Айжан, почему нет брони?" Она говорит: "Вот я сейчас соберу группу людей и сразу всех вместе забронирую, время еще есть, не переживайте". Я полностью ей доверилась", - говорит Укенова.
 

Филькину грамоту" вместо пакета документов получила и бизнесвумен Алия Турдугулова. На турецкий курорт она планировала отправиться с близкими, отдала 7 млн тенге. Но за несколько дней до вылета выяснилось: места в отеле для них не забронированы. 

 

Сестра у меня должна была вылететь вчера, а мы - завтра. Позвонили в отель напрямую, спросили про наши брони: подтверждают или нет. Они сказали, вообще даже бронь не стояла, не то что выкуплены - не выкуплены. Я подъехала в офис, здесь уже были люди. Мы поехали сразу в РОВД, писать заявление. Айжан буквально за два часа собрала в офисе вещи и подалась в бега. Нас около 7-8 человек было", - рассказала Турдугулова.

 
По словам пострадавших казахстанцев, путевки прогорают более чем у сотни человек. Многие ждали отпуска годами и выкупали туры за несколько месяцев. Жертвы обмана есть не только в столице, а еще в Караганде, Жезказгане, Алматы и Павлодаре. Хозяйка турфирмы продавала путевки в Индию, Турцию, Таиланд и другие страны. 
 
Как отмечает телеканал, конструктивно поговорить с адвокатом хозяйки турагентства не получилось. От комментариев та сторона отказалась наотрез. 
 
По словам председателя фонда "Туристік камкор" Инны Рей, за границей на сегодняшний день остаются обманутые путешественники, у которых нет обратного билета домой. И им придется возвращаться в Казахстан за свой счет. 
 

Она даже не турагентство, у нас турагентом чтобы быть, нужно выполнить ряд формальностей и состоять в реестре турагентов при министерстве. Это обычная компания, которая могла бы заниматься чем угодно, торговать чем угодно. Мы понятия не имели, что она работает как туроператор и турагент. Если бы просто задали ей вопрос: где наш туркод? - все вопросы были бы решены", - пояснила глава фонда.

 
Во избежание таких ситуаций специалисты советуют: прежде чем отдавать деньги в турагентство, хотя бы наведите о нем справки - зайдите на сайт fondkamkor.kz и удостоверьтесь, есть ли выбранная вами фирма в списке тех, кто работает в системе гарантирования.
 
По данным пресс-службы корпоративного фонда "Туристік Камкор", в 2017-2018 годах более 200 казахстанцев стали жертвами более 10 компаний-мошенников, обманувших туристов на сумму свыше 153 млн тенге.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая