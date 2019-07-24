В мошенничестве подозревают руководителя одного из столичных турагентств

Нур-Султан. 23 июля. Kazakhstan Today - Около двух десятков человек обратились в полицию после того, как не смогли уехать в отпуск по путевкам, купленным у одного из столичных турагентств, передает Kazakhstan Today.

Начато досудебное расследование по данному факту по статье "Мошенничество". На данный момент около 17 граждан обратились. Если есть еще пострадавшие, просим обратиться в управление полиции района Есиль либо позвонить по телефону 71-65-56", - сообщила официальный представитель департамента полиции Нур-Султана Софья Кылышбекова, проинформировал Первый канал "Евразия" .

В числе пострадавший от действий турагентства - предпринимательница Фариза Укенова. Она планировала отправиться в отпуск в Турцию уже в начале августа вместе с супругом и пятью детьми. Путевки на 2 млн тенге Укенова купила в столичной турфирме, через которую всегда летала в отпуск, и до путешествия решила проверить билеты.

Мы позвонили в Air Astana, брони никогда и не было. Хотя она говорила, что это будет чартерный рейс. До этого я звонила, спрашивала: "Айжан, почему нет брони?" Она говорит: "Вот я сейчас соберу группу людей и сразу всех вместе забронирую, время еще есть, не переживайте". Я полностью ей доверилась", - говорит Укенова.

Филькину грамоту" вместо пакета документов получила и бизнесвумен Алия Турдугулова. На турецкий курорт она планировала отправиться с близкими, отдала 7 млн тенге. Но за несколько дней до вылета выяснилось: места в отеле для них не забронированы.

Сестра у меня должна была вылететь вчера, а мы - завтра. Позвонили в отель напрямую, спросили про наши брони: подтверждают или нет. Они сказали, вообще даже бронь не стояла, не то что выкуплены - не выкуплены. Я подъехала в офис, здесь уже были люди. Мы поехали сразу в РОВД, писать заявление. Айжан буквально за два часа собрала в офисе вещи и подалась в бега. Нас около 7-8 человек было", - рассказала Турдугулова.

По словам пострадавших казахстанцев, путевки прогорают более чем у сотни человек. Многие ждали отпуска годами и выкупали туры за несколько месяцев. Жертвы обмана есть не только в столице, а еще в Караганде, Жезказгане, Алматы и Павлодаре. Хозяйка турфирмы продавала путевки в Индию, Турцию, Таиланд и другие страны.

Как отмечает телеканал, конструктивно поговорить с адвокатом хозяйки турагентства не получилось. От комментариев та сторона отказалась наотрез.

По словам председателя фонда "Туристік камкор" Инны Рей, за границей на сегодняшний день остаются обманутые путешественники, у которых нет обратного билета домой. И им придется возвращаться в Казахстан за свой счет.

Она даже не турагентство, у нас турагентом чтобы быть, нужно выполнить ряд формальностей и состоять в реестре турагентов при министерстве. Это обычная компания, которая могла бы заниматься чем угодно, торговать чем угодно. Мы понятия не имели, что она работает как туроператор и турагент. Если бы просто задали ей вопрос: где наш туркод? - все вопросы были бы решены", - пояснила глава фонда.

Во избежание таких ситуаций специалисты советуют: прежде чем отдавать деньги в турагентство, хотя бы наведите о нем справки - зайдите на сайт fondkamkor.kz и удостоверьтесь, есть ли выбранная вами фирма в списке тех, кто работает в системе гарантирования.

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