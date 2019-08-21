Семь человек задержали после бытового конфликта между рабочими ГОК в поселке Жайрем

Караганда. 20 августа. Kazakhstan Today - После бытового конфликта между рабочими горно-обогатительного комбината в поселке Жайрем задержаны семь человек, передает Kazakhstan Today.
По подозрению в совершении хулиганских действий и хищении чужого имущества установлены и задержаны семь жителей поселка Жайрем в возрасте от 22 до 33 лет. Задержанные дали признательные показания и водворены в изолятор временного содержания", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.
В ведомстве напомнили, что 12 августа текущего года в поселке Жайрем произошел конфликт между рабочими горно-обогатительного комбината на бытовой почве. В ходе конфликта участники получили телесные повреждения.
В настоящий момент проводится расследование.
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