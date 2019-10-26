Павлодар. 25 октября. Kazakhstan Today - Сотрудники миграционной службы Аксу осуждены за взятки за регистрацию гастарбайтеров, передает Kazakhstan Today.

Департаментом КНБ по Павлодарской области в ноябре 2018 года пресечена противоправная деятельность исполняющего обязанности начальника отдела миграционной службы отдела полиции Аксу Павлодарской области майора полиции Е. Асаинова, инспекторов этого же подразделения капитана полиции Д. Алаева и капитана полиции С. Баязита, которые организовали системное получение денежных вознаграждений при регистрации трудовых мигрантов из стран СНГ", - сообщили в пресс-службе КНБ Казахстана.

По информации ведомстве, 26 сентября приговором Аксуского городского суда указанные лица признаны виновными по части 2 статьи 394 (Организация незаконной миграции), части 1 статьи 361 (Злоупотребление должностными полномочиями), пунктам 1, 2, 4 части 3 статьи 366 (Получение взятки) УК РК. Им назначено наказание в виде штрафа в размере 35-кратной суммы взятки, то есть 5 млн 250 тыс. тенге каждому, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Приговор вступил в законную силу 14 октября.

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