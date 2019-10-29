К шести годам колонии приговорили воспитательницу за попытку похищения ребенка из детского сада в Алматы

Алматы. 28 октября. Kazakhstan Today - Медеуский районный суд №2 города Алматы поставил точку в уголовном деле о попытке похищения ребенка из детского сада №96 , совершенной 30-летней воспитателей этого же детского учреждения, передает корреспондент агентства.

На суде женщина признала свою вину и просила у родителей мальчика прощение. Суд признал ее виновной в приготовлении к похищению ребенка и попытке похищения. Бывшую воспитательницу приговорили к шести годам лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.

Напомним, в Алматы неизвестная женщина пыталась похитить ребенка из детского сада. Видео инцидента, запечатленное камерой наблюдения, распространено в соцсетях. На кадрах видно, как женщина в шляпе спешно выводит из помещения ребенка. Через секунду воспитатель нагоняет ее и пытается вернуть ребенка, и это ей удается, а тем временем женщина в шляпе скрывается из виду. Позже выяснилось, что злоумышленницей была сотрудница детского сада, которая хотела похитить ребенка ради выкупа

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