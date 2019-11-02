Следователь Службы экономических расследований и военнослужащий осуждены за мошенничество в Таразе

Тараз. 1 ноября. Kazakhstan Today - Следователь Службы экономических расследований и военнослужащий осуждены за мошенничество в Жамбылской области, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы Антикоррупционной службы, на скамье подсудимых оказались следователь службы экономических расследований Акмолинской области, старший лейтенант Кобегенев К.Е., командир 2-го тяжелого гаубичного артиллерийского дивизиона воинской части 82796 майор Бастыбаев Р.Х. и гражданин Агдавлетов Б.К.

Они подозревались в получении от командира 8-й тяжелой гаубичной артиллерийской батареи данной войсковой части путем мошенничества 1 млн 700 тыс. тенге из ранее оговоренных 9 млн 106 тыс. тенге якобы за оказание содействия в положительном решении вопроса по уголовному делу, расследуемому в отношении последнего. При этом преступные действия гражданина Агдавлетова были сопряжены с самовольным присвоением звания представителя власти (сотрудника органов прокуратуры)", - проинформировали в ведомстве.

Досудебное расследование по факту мошенничества вела Антикоррупционная служба Жамбылской области. 30 октября приговором военного суда Алматинского гарнизона Кобегенев осужден к 7 годам лишения свободы и лишен квалификационного класса.

Этим же приговором Бастыбаев осужден к 5 годам ограничения свободы с лишением воинского звания "майор", Агдавлетов - к 4,5 года ограничения свободы.

Указанные лица также пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

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