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Следователь Службы экономических расследований и военнослужащий осуждены за мошенничество в Таразе

01.11.2019, 12:46 7858
Тараз. 1 ноября. Kazakhstan Today - Следователь Службы экономических расследований и военнослужащий осуждены за мошенничество в Жамбылской области, передает Kazakhstan Today.
 
По информации пресс-службы Антикоррупционной службы, на скамье подсудимых оказались следователь службы экономических расследований Акмолинской области, старший лейтенант Кобегенев К.Е., командир 2-го тяжелого гаубичного артиллерийского дивизиона воинской части 82796 майор Бастыбаев Р.Х. и гражданин Агдавлетов Б.К.
 

Они подозревались в получении от командира 8-й тяжелой гаубичной артиллерийской батареи данной войсковой части путем мошенничества 1 млн 700 тыс. тенге из ранее оговоренных 9 млн 106 тыс. тенге якобы за оказание содействия в положительном решении вопроса по уголовному делу, расследуемому в отношении последнего. При этом преступные действия гражданина Агдавлетова были сопряжены с самовольным присвоением звания представителя власти (сотрудника органов прокуратуры)", - проинформировали в ведомстве.

 
Досудебное расследование по факту мошенничества вела Антикоррупционная служба Жамбылской области. 30 октября приговором военного суда Алматинского гарнизона Кобегенев осужден к 7 годам лишения свободы и лишен квалификационного класса.
 
Этим же приговором Бастыбаев осужден к 5 годам ограничения свободы с лишением воинского звания "майор", Агдавлетов - к 4,5 года ограничения свободы.
 
Указанные лица также пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.
 
 
 

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