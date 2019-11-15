Тараз. 14 ноября. Kazakhstan Today - К пожизненному сроку и химической кастрации приговорили насильника и убийцу 9-летней девочки в Жамбылской области, передает Kazakhstan Today.

Органами уголовного преследования 37-летний Б. был предан суду по статьям "Покушение на изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное в отношении заведомо малолетней" (по инциденту 2013 года), "Насильственные действия сексуального характера с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное в отношении заведомо малолетней", "Убийство, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, совершенное с целью скрыть другое преступление, а равно сопряженное с насильственными действиями сексуального характера в отношении заведомо малолетнего лица", - сообщила пресс-служба специализированного межрайонного суда по уголовным делам (СМУС) Жамбылской области.

Суд приговором от 13 ноября 2019 года признал Б. виновным в том, что он 24 апреля 2019 года, встретив малолетнюю Б. и войдя к ней в доверие, с преступной целью заманил девочку к себе домой, где с применением насилия, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Позже, осознавая, что его могут изобличить в совершении особо тяжкого преступления, с целью сокрытия преступления решил убить ребенка. Изверг нанес девочке несколько ударов в височную область. Убедившись в ее смерти, спрятал тело в мешок, отвез его на велосипеде на пустырь и сжёг.

В суде вина подсудимого в совершении преступления доказана показаниями законных представителей потерпевших, свидетелей, заключениями судебно-медицинской, судебно-пожарно-технической, судебно-трасологической, судебно-почерковедческой экспертиз.

Суд приговорил Б. по совокупности уголовных правонарушений к пожизненному лишению свободы, с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, с отбытием первых 5 лет в учреждении уголовно-исполнительной системы полной безопасности, остальное наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

Согласно пунктам 1, 5 части 1 статьи 91, части 1 статьи 98 УПК РК, Б. назначена принудительная мера медицинского характера в виде химической кастрации по месту отбывания лишения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, 24 апреля 2019 года в Каратау пропала школьница . Она не вернулась домой после занятий в детской школе искусств. 25 апреля на южной окраине города было обнаружено сожженным ее тело. Позже задержали подозреваемого в совершении этого преступления.

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