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Тараз. 30 апреля. Kazakhstan Today - Стали известны новые подробности убийства 9-летней девочки в Каратау Жамбылской области, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК .

По подозрению в совершении преступления арестовали 37-летнего жителя города. Он женат, детей не имеет, был судим за кражу. Сейчас он находится под арестом и рассказывает следствию подробности. Правда, их полиция раскрывать не торопится. Там лишь подтвердили: девочка погибла раньше, чем ее сожгли.

По словам руководителя управления департамента полиции региона Армана Оразалиева, смерть ребенка наступила от черепно-мозговой травмы.

Оказалось, что подозреваемый приходил стричься в дом, где живет семья убитой девочки. Там работает парикмахерская. Школьница его, похоже, знала и спокойно села на велосипед, когда её не успели забрать с танцев. Одна из камер видеонаблюдения зафиксировала последний час жизни ребенка.

На видео я сам видел, он ехал на велосипеде, сзади сидела дочка. А через 45 минут он на своем велосипеде уже в мешке вывез что-то", - говорит отец девочки Мухит Каражигитов.

Около пяти вечера Аруай уже искали по всему городу. Примерно в это время преступник вывез тело на окраину и сжёг прямо напротив Дома культуры, где работает мать девочки. А перед тем, как уничтожить улики, предполагаемый убийца даже помогал родителям в поисках.

Он ходил, постоянно спрашивал, нашли или нет. Нам рассказали, что он встретил её возле школы. Моя дочь тихая и спокойная. Что она ему сделала? Он теперь говорит, что она сама упала и умерла. Не верю в это", - сказала мать ребенка Ляззат Сегизбаева.

По словам родных, задержанный рассказывает следствию, будто встретил девочку плачущей. Она жаловалась, что потерялась, и он отвёз её домой. Вот только не к родителям, а к себе. Будто, пока он готовил ей обед, девочка играла, упала с высоты и скончалась. Испугавшись, подозреваемый решил избавиться от тела.

Сейчас у дома, где девочка провела последние минуты, стоит конвой. Это на случай самосуда. А жена уголовника, скрывая лицо, уточняет: ее муж психически нездоров. В тот день ее не было дома.

Он уже давно психически больной, десять лет где-то на учете стоит. Я не верю, что мой муж мог такое сделать", - сказала она.

Родители убитой Аруай в диагнозы не верят. Они требуют наказать преступника по всей строгости закона. А еще, несмотря на несовершеннолетие девочки, просят сделать суд открытым для общества.

Напомним, 24 апреля 2019 года в Каратау пропала школьница. Она не вернулась домой после занятий в детской школе искусств. 25 апреля на южной окраине города было обнаружено сожженным ее тело. Позже задержали подозреваемого в совершении этого преступления. Ведется досудебное расследование по части 2 статьи 99 УК РК (Убийство в отношении несовершеннолетней).

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