МВД опровергло информацию о прекращении дела в отношении Олеси Кексель

МВД не подтвердило СМИ появившуюся сегодня информацию о прекращении дела в отношении бывшего руководителя службы спецпрокуроров. По информации ведомства, следственные действия продолжаются.
Напомним, что сегодня бывший генпрокурор, ныне депутат сената Кайрат Кожамжаров сообщил журналистом о том, что дело в отношении Кексель прекращено в связи с отсутствием состава преступления.
Ранее сообщалось, что МВД РК ведет досудебное расследование в отношении прокуроров Бауржана Габбасова и Олеси Кексель по части 1 статьи 146 УК (Умышленное причинение физических и (или) психических страданий, совершенное следователем, лицом, осуществляющим дознание, с целью получить от пытаемого или другого лица сведения или признания). Об этом в одном из ходатайств заявила адвокат Хамида Айткалиева на процессе по делу бывшего вице-министра энергетики Анатолия Шкарупы.
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