Кожамжаров: дело против Олеси Кексель прекращено

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Нур-Султан. 21 ноября. Kazakhstan Today - Дело против бывшего руководителя четвертой службы Генеральной прокуратуры (Службы специальных прокуроров) Олеси Кексель прекращено. Об этом журналистам сообщил депутат сената, в прошлом генпрокурор РК Кайрат Кожамжаров, передает корреспондент агентства.

По сведениям Кожамжаров, заявление против Кексель поступило два месяца назад.

В субботу ей сообщили о том, что дело прекращено за отсутствием состава преступления. Я знаю это лично от Кексель. Следователь позвонил, сказал, что дело прекращено", - проинформировал сенатор.

Вместе с тем он не исключил, что в связи с большим резонансом вокруг этого дела, его могут пересмотреть.

Ранее сообщалось, что Министерством внутренних дел начато досудебное расследование в отношении прокуроров Бауржана Габбасова и Олеси Кексель. По информации газеты "Время", они являются фигурантами расследования по части 1 статьи 146 УК (Умышленное причинение физических и (или) психических страданий, совершенное следователем, лицом, осуществляющим дознание, с целью получить от пытаемого или другого лица сведения или признания). Об этом в одном из ходатайств заявила адвокат Хамида Айткалиева на процессе по делу бывшего вице-министра энергетики Анатолия Шкарупы. По ее информации, уголовное дело расследует следственно-оперативная группа, руководителем которой является один из опытных следователей МВД РК.

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