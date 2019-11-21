Генпрокуратура: Олеся Кексель находится в Казахстане

Нур-Султан. 20 ноября. Kazakhstan Today - Заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов в интервью журналистам прокомментировал ход расследования дела, в котором фигурирует Олеся Кексель, передает Kazakhstan Today.

Проводится досудебное расследование по данному факту. Всю оценку ему даст предварительное следствие. Поэтому преждевременно на сегодня говорить, только суд может решить, виновен или невиновен человек в этих деяниях", - цитирует Ахметжанова Kazpravda.kz .

Он подчеркнул, что все факты, указанные в заявлении Ерлана Набиева, будут проверены и им будет дана должная правовая оценка. "Сегодня проводится досудебное расследование, и после принятия окончательного решения вам сообщат по всем фактам. Я не могу раскрывать ход следствия", - сказал заместитель генпрокурора.

Также Марат Ахметжанов сообщил, что Олеся Кексель уволилась из Генпрокуратуры по собственному желанию.

Официально хочу сказать, что причина ухода - по собственному желанию. Она подала заявление, и генеральный прокурор удовлетворил. Она в Казахстане", - сказал он.

По данным СМИ, заявителем, который обвинил экс-руководителя службы специальных прокуроров Олесю Кексель и члена следственно-оперативной группы генеральной прокуратуры Бауржана Габбасова, является предприниматель Ерлан Набиев. Его адвокат Хамида Айткалиева на предварительном слушании по уголовному делу бывшего вице-министра энергетики Анатолия Шкарупы заявила, что допросы Набиева, страдающего сахарным диабетом второго типа, велись 12 часов, на протяжении которых ему не давали лекарств, воды и еды, и "в результате незаконных действий сотрудников Генеральной прокуратуры он оговорил себя, Анатолия Шкарупу и Кайсара Байдалы".

Олеся Кексель руководила следственными группами по резонансным уголовным делам бывшего премьер-министра страны Серика Ахметова, министров национальной экономики и здравоохранения Куандыка Бишимбаева и Жаксылыка Доскалиева.

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