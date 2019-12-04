Самозванка выносила судебные решения в Алматы

Алматы. 3 декабря. Kazakhstan Today - Лжесудья выносила решения по административным, уголовным и гражданским делам в Алматы, передает Kazakhstan Today.

В городе Алматы гражданка А., создав полное товарищество "Международный арбитражный суд "Адилет", незаконно осуществляла правосудие. Самовольно присвоив звание представителя власти, она выносила решения от имени Республики Казахстан по административным, уголовным и гражданским делам (решения выносила на фирменном бланке с Государственным гербом и другими реквизитами)", - сообщили в городской прокуратуре.

Этими незаконными судебными актами она, к примеру, лишала водительских прав, взыскивала суммы, пыталась освободить лиц из следственного изолятора.

По заявлению прокурора Бостандыкского района Специализированным межрайонным экономическим судом Алматы деятельность ПТ "Международный арбитражный суд "Адилет" ликвидирована. В отношении лжесудьи начато досудебное расследование по статье 390 УК РК (Самовольное присвоение звания представителя власти)", - указали в прокуратуре.

По сообщению ведомства, иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

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