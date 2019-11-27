Алматы. 26 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы мошенник выманил деньги у руководителей четырех частных школ, представляясь сотрудником госоргана, передает Kazakhstan Today.

Как следует из материалов уголовного дела, расследуемого по признакам преступления, предусмотренного статьей 190 УК РК, 40-летний Ж. звонил директорам частных школ Алматы и, представляясь сотрудником одного из государственных органов, сообщал о якобы предстоящем заседании по проблемам частного образования, проинформировала пресс-служба городского департамента полиции.

Звонивший настаивал на обязательном участии руководителя частной школы и требовал перечислить на его электронный счет денежные средства для приобретения авиабилетов, обещая компенсировать все расходы по приезде делегата в Нур-Султан. После получения денег Ж. отключал свой мобильный телефон", - отметил начальник управления криминальной полиции ДП Алматы полковник полиции Жанболат Зиадин.

Подозреваемого задержали в столице. Ранее он неоднократно судим за аналогичные деяния.

На сегодняшний день в разрезе Алматы доказана его причастность к 4 таким эпизодам. Не исключаем, что их может быть больше. В этой связи граждан, пострадавших от преступных действий данного человека, просим обратиться с заявлением в ДП Алматы. Сейчас Ж. находится под стражей", - добавил полковник Зиадин.

Между тем полиция Алматы убедительно призывает горожан "к чрезмерной осторожности и бдительности". Эти факторы, по мнению стражей порядка, помогут не стать жертвами аферистов и сохранить свое имущество.

Каждую информацию, поступившую от неизвестных лиц, необходимо тщательно перепроверять и уж тем более, если это связано с передачей своих персональных данных, сведений о счетах и денежными переводами", - резюмировали в пресс-службе.

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