В Акмолинской области пресечена деятельность наркогруппировки

Кокшетау. 5 декабря. Kazakhstan Today - В Акмолинской области ликвидирован контрабандный канал наркотиков, сообщили в пресс-службе КНБ РК, передает Kazakhstan Today.

"ДКНБ РК по Акмолинской области пресечена деятельность наркогруппировки, организовавшей региональный канал поставок синтетических наркотиков "PVP" ("соль", "мука", "лед" и "кристаллы") из Нур-Султана. Так, 6 ноября 2019 года в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны четыре жителя Акмолинской области, причастные к сбыту синтетических наркотиков через социальные сети и интернет-ресурсы на территории Акмолинской области", - сообщили в КНБ РК.

По данным ведомства, по местам проживания задержанных изъято более 300 граммов синтетических наркотиков "PVP" (пирролидиновалерофенон), емкости с остатками изъятого вещества, полиэтиленовые пакеты для их расфасовки, устройства для употребления наркотиков и электронные весы.

ДКНБ РК по Акмолинской области данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 3 статьи 297 УК РК. Задержанные лица водворены в ИВС УП Кокшетау. Проводится досудебное расследование.





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