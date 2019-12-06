В Акмолинской области пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся реализацией взрывчатых веществ

Кокшетау. 5 декабря. Kazakhstan Today - ДКНБ РК по Акмолинской области пресечена противоправная деятельность преступной группы, занимавшейся хищением и незаконной реализацией взрывчатых веществ в регионе, сообщили в пресс-службе КНБ РК, передает Kazakhstan Today.

"20 ноября 2019 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий при попытке сбыта аммонитовых шашек и капсюлей-детонаторов задержаны два участника преступной группы. Всего в ходе многоэтапной оперативной разработки у участников данной преступной группы в октябре - ноябре 2019 года изъято 809 аммонитовых шашек и два пакета с аммонитом общим весом более 200 килограммов, а также 442 капсюлей-детонаторов", - сообщили в КНБ.

Задержанные лица водворены в ИВС УП Кокшетау. Проводится досудебное расследование.





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