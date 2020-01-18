Директор филиала "Балхаш" Комитета по госматрезервам подозревается в получении взятки

Усть-Каменогорск. 17 января. Kazakhstan Today - Директор филиала "Балхаш" РГП "Резерв" Комитета по госматрезервам подозревается в получении взятки от подчиненного, передает Kazakhstan Today.



"Антикоррупционной службой Восточно-Казахстанской области начато досудебное расследование в отношении директора филиала "Балхаш" Комитета по государственным материальным резервам Министерства национальной экономики РК по подозрению в совершении коррупционного преступления. Он подозревается в получении взятки от подчиненного работника за общее покровительство по работе", - сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы.



В ведомстве отметили, что окончательное решение о степени вины подозреваемого будет вынесено судом.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства