В Алматы и Караганде задержаны подозреваемые в рекламе наркотиков

Нур-Султан. 20 января. Kazakhstan Today - В МВД сообщили о задержании первых в этом году подозреваемых в пропаганде и рекламе наркотиков посредством граффити, передает Kazakhstan Today.

В Караганде сотрудниками полиции задержаны два местных жителя, которые расклеивали объявления с указанием интернет-ресурсов, распространяющих наркотики. Оба задержанных состоят на наркологическом учете, привлекались к уголовной ответственности, в том числе и за сбыт наркотиков", - сообщили в пресс-службе МВД РК.

Кроме того, в Алматы в ходе обыска наркопритона изъят трафарет для нанесения граффити-надписи с интернет-ссылкой на группу в популярном мессенджере. Задержан участник притона, у которого изъяты листовки с указанием ссылки на группу в социальной сети, распространяющую наркотики.

Назначены дактилоскопические, судебно-биологические и наркологические экспертизы. Изъяты сотовые телефоны, информация с которых позволит установить каналы взаимодействия с заказчиками такой рекламы", - отметили в пресс-службе.

В том случае, если преступление будет совершено группой лиц; неоднократно; в организациях образования или местах массового скопления людей; с использованием СМИ или электронных информационных ресурсов; с использованием служебного положения, то наказание устанавливается в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет

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