Кызылорда. 3 февраля. Kazakhstan Today - Подросток задержан по подозрению в убийстве несовершеннолетнего в Кызылорде, передает Kazakhstan Today.



По факту убийства, которое произошло 2 февраля в городе Кызылорде, проводится досудебное расследование по части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Убийство). Назначены соответствующие экспертизы. Обстоятельства происшествия устанавливаются, пишет Polisia.kz.



Подозреваемый несовершеннолетний задержан и водворен в изолятор временного содержания УП Кызылорды.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства