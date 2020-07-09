Полиция задержала алматинца за жестокое избиение двухлетнего ребенка

Алматы. 8 июля. Kazakhstan Today - Полиция Алматы задержала мужчину по подозрению в жестоком избиении двухлетнего ребенка, передает Kazakhstan Today.

Информацию опубликовали в социальных сетях.

Малыш, 2017 года рождения, маленький и беззащитный, на данный момент пребывает в Городской клинической больнице №1 с переломанными ребрами и гематомами. Мать, К., 1997 года рождения, отправила фотографии с ребенком молодому человеку, рассказав о том, как ее сожитель М. зверски избил малыша. Сломал два ребра. Когда молодой человек сказал ей, что обратится в правоохранительные органы, она взяла ребенка и сбежала. На данный момент ее нашли", - говорится в посте.

Факт избиения малолетнего ребенка зарегистрирован в отделе полиции при УП Алмалинского района. В полиции пояснили, что малыша экстренно доставили в больницу, сейчас он под наблюдением врачей. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления степени тяжести телесных повреждений.

По подозрению в совершении преступления задержан гражданин 1988 года рождения, бывший сожитель матери малыша. Досудебное расследование продолжается.

В управлении общественного здоровья сообщили "Казинформу", что у малыша перелом ребер не подтвердился. Он поступил в больницу 7 июля, в 20.00. Сейчас находится в нейрохирургическом отделении. Его состояние оценивается как стабильное. У него диагностировано сотрясение головного мозга.

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