В Уральске отчим жестоко избил двухлетнего пасынка

Уральск. 16 июля. Kazakhstan Today - В Уральске 32-летний мужчина жестоко избил двухлетнего пасынка, передает Kazakhstan Today.

Рукоприкладство в отношении мальчика возраста 2,5 года отчим позволил себе в отсутствии родительницы малыша, которая в это время гуляла на улице с грудным ребенком. Пока женщина находилась на улице, ее старший ребенок спал в квартире, а вскоре домой пришел ее супруг. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения", – сообщила региональному изданию " Надежда " инспектор по делам несовершеннолетних управления полиции Уральска Мадина Куспанова.

В ювенальной полиции нам рассказали подробности этого ЧП. Мальчик проснулся и пошел "на горшок". Отчим, увидев, что малыш намочил кафель, решил его наказать. В результате жестокого урока ребенок, ударившись лицом о кафель пола, потерял сознание. Чтобы привести пасынка в чувство, мужчина стал наносить шлепки ладонями по лицу малыша, обливать ребенка водой.

За этим занятием мужа застала мама мальчика. Женщина вернулась с прогулки не случайно: увидев, что муж закрыл форточку, заподозрила что-то неладное. Когда, войдя в квартиру, увидела сына в бессознательном состоянии, вызвала полицию и службу скорой помощи. Ребенка забрали в больницу. Врачи диагностировали у малыша линейный перелом лобной кости справа. Состояние мальчика тяжелое.

Сотрудники ювенальной полиции отмечают: мужчина не скрывал своей неприязни к пасынку даже перед полицейскими, говоря, что пасынок его раздражает.

Он неоднократно судим за кражи, грабеж, вымогательство, при этом последняя судимость еще не погашена.

По факту избиения малыша в отношении 32-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по пункту 11 части 2 статьи 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении заведомо несовершеннолетнего).

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