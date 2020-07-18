Руководство ФСМС подозревается в хищении средств фонда

Антикоррупционной службой начато досудебное расследование по факту хищения средств НАО "Фонд социального медицинского страхования" путем завышения стоимости закупаемых услуг.
Иная информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит", - отметили в Антикоррупционной службе РК.
Напомним, бывший глава Фонда социального медстрахования оказался в центре скандала из-за поста его супруги, которая похвалилась 12-й машиной, полученной в подарок от мужа.
10 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил уволить руководство фонда. Новым председателем правления ФСМС был назначен Болат Токежанов.
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