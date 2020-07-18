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Руководство ФСМС подозревается в хищении средств фонда

17.07.2020, 15:44 9964
Руководство ФСМС подозревается в хищении средств фонда
Нур-Султан. 17 июля. Kazakhstan Today - Начато досудебное расследование по факту хищения в отношении бывшего руководства НАО "Фонд социального медицинского страхования", передает Kazakhstan Today.
 
Антикоррупционной службой начато досудебное расследование по факту хищения средств НАО "Фонд социального медицинского страхования" путем завышения стоимости закупаемых услуг.
 

Иная информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит", - отметили в Антикоррупционной службе РК.

 
Напомним, бывший глава Фонда социального медстрахования оказался в центре скандала из-за поста его супруги, которая похвалилась 12-й машиной, полученной в подарок от мужа. 
 
10 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил уволить руководство фонда. Новым председателем правления ФСМС был назначен Болат Токежанов
 

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