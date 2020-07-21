В СКО задержаны подозреваемые в краже денег и золота из дома пенсионерки

Петропавловск. 20 июля. Сотрудники отдела полиции Мамлютского района задержали двух женщин, подозреваемых в краже денег и золотых изделий из дома пенсионерки, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба ДП СКО, в полицию поступило заявление от 76-летней жительницы села Покровка. По словам пенсионерки, к ней домой пришла незнакомая женщина, представилась госслужащей и стала уточнять общие сведения. В это время с заднего двора в дом пробрался неизвестный и похитил деньги и золотые изделия. Общая сумма ущерба составила более 580 тысяч тенге.

По словам исполняющего обязанности начальника ОП Мамлютского района майора полиции Жениса Темирбекова, в тот же день подозреваемые в краже были задержаны. На территории соседнего Жамбылского района была остановлена автомашина, в которой находились две женщины: 42-летняя ранее не судимая жительница райцентра Мамлютка и 48-летняя ранее судимая жительница Узункольского района Костанайской области. В ходе осмотра у них были обнаружены и изъяты похищенные золотые изделия и деньги.

Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 188 УК РК (Кражи). Идет следствие. Решается вопрос о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее МВД сообщило , что в Казахстане за полгода преступность снизилась на 37%.

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