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Замдиректора ТОО отделался ограничением свободы за хищение 4,9 млн тенге

22.07.2020, 15:49 6967
Атырау. 22 июля. Kazakhstan Today - Заместитель директора предприятия в Атырауской области отделался ограничением свободы за хищение 4,9 млн тенге, передает Kazakhstan Today.
 
В Комитете по финансовому мониторингу при Министерстве финансов РК сообщили, что расследование проводил департамент экономических расследований по Атырауской области. Было заведено уголовное дело по пункту 1 части 3 статьи 189 УК РК (Присвоение либо растрата вверенного чужого имущества).
 
Заместитель директора предприятия, используя свое служебное положение, похитил бюджетные средства в сумме 4,7 млн тенге, выделенные на капитальный ремонт учебного здания КГКП "Индерский многопрофильный колледж сельского хозяйства".
 
Вина подозреваемого была полностью доказана собранными в ходе досудебного расследования доказательствами. Сумма причиненного ущерба была подтверждена Институтом судебной экспертизы Атырауской области.
 
Приговором Индерского районного суда заместитель директора был признан виновным, ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на три года шесть месяцев.
 

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