В Актюбинской области задержан подозреваемый в изнасиловании женщины и ребенка

Полиция подозревает 33-летнего неоднократно судимого в совершении сразу двух преступлений в отношении женщины и ребёнка. По сведениям пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, оба факта не связаны друг с другом, жертвы не были знакомы, сообщает "Актобе Таймс".
Сообщается, что в июле подозреваемый якобы совершил изнасилование взрослой женщины. Позже он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки.
Департамент полиции указывает, что подозреваемый - местный житель - задержан, его вина доказана собранными доказательствами, подозреваемого отправили в изолятор временного содержания. Полиция предъявила ему сразу три статьи Уголовного кодекса: за изнасилование взрослой женщины, малолетней девочки, а также насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетней. Если вину рецидивиста докажут в суде, ему грозит от 20 лет заключения до пожизненного лишения свободы.
Как сообщалось ранее, 23 июля в Сатпаеве пропала пятилетняя девочка. В ее поисках участвовал весь личный состав местного отдела полиции и более сотни волонтёров. Ребенок спустя несколько часов был обнаружен в одной из квартир многоэтажного дома и передан медикам. В этой же квартире был задержан подозреваемый и доставлен в органы внутренних дел. Задержанный обвиняется в похищении и изнасиловании девочки. Случившееся вызвало широкий резонанс. Местные жители едва не устроили самосуд над подозреваемым. Дело находится на личном контроле президента страны Касым-Жомарта Токаева.
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