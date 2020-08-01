Актобе. 31 июля. Kazakhstan Today - В Актюбинской области задержан подозреваемый в изнасиловании женщины и ребенка, передает Kazakhstan Today.

Полиция подозревает 33-летнего неоднократно судимого в совершении сразу двух преступлений в отношении женщины и ребёнка. По сведениям пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, оба факта не связаны друг с другом, жертвы не были знакомы, сообщает " Актобе Таймс ".

Сообщается, что в июле подозреваемый якобы совершил изнасилование взрослой женщины. Позже он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки.

Департамент полиции указывает, что подозреваемый - местный житель - задержан, его вина доказана собранными доказательствами, подозреваемого отправили в изолятор временного содержания. Полиция предъявила ему сразу три статьи Уголовного кодекса: за изнасилование взрослой женщины, малолетней девочки, а также насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетней. Если вину рецидивиста докажут в суде, ему грозит от 20 лет заключения до пожизненного лишения свободы.

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