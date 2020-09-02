В Актобе грабители через балкон проникли в квартиру и ограбили девушку

Актобе. 1 сентября. Kazakhstan Today - В Актобе задержаны двое грабителей, передает Kazakhstan Today.

Преступление произошло вечером 26 августа.

Неизвестные лица, проникнув через балкон второго этажа в квартиру, ограбили хозяйку. Преступники запугали 23-летнюю девушку и завладели деньгами в сумме 160 тыс. тенге и смартфоном "Айфон 5-S". После совершения преступления перепуганная девушка позвонила на телефон 102 ЦОУ УП Актобе и вызвала наряд полиции", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Сотрудники криминальной полиции установили подозреваемых и задержали их утром следующего дня.

Были задержаны два жителя Хромтау, у которых изъят похищенный телефон, а деньги они потратили на свои нужды. Подозреваемые водворены в ИВС УП Актобе. По данному факту проводится досудебное расследование по статье УК РК "Грабеж", - прокомментировали в полиции.

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