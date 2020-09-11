В Атырау задержали первого замакима области

Атырау. 10 сентября. Kazakhstan Today - По подозрению в получении взятки задержаны первый замакима Атырауской области и начальник управления строительства, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " АЖ ", 10 сентября, первый заместитель акима Атырауской области Нурлан Таубаев и руководитель областного управления строительства Тимур Басаров были задержаны по подозрению в получении взятки в размере 182 миллиона тенге.

Задержание производила специально прибывшая в Атырау из Нур-Султана группа сотрудников Агентства по противодействию коррупции РК. Подробности дела пока не сообщаются.

26 августа был за коррупцию задержан начальник учреждения чрезвычайной безопасности УК-161/3 департамента Уголовно-исполнительной системы по Костанайской области.

27 августа за коррупцию осужден руководитель управления ГАСК Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК.

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