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В Казахстане перекрыт международный канал поставки фальшивых евро

21.09.2020
Нур-Султан. 21 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане перекрыт международный канал поставки поддельных евро, передает Kazakhstan Today.
 

Перекрыт международный канал поставки поддельных банкнот 500 евро. За это осуждены три лица, в том числе один гражданин России", - сообщил председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК Жанат Элиманов.

 
По его словам, еще одно дело рассматривается в суде. В качестве подсудимого проходит гражданин Грузии, который является бывшим сотрудником финансовой полиции.
 
Кроме того, в Алматинской области мужчина на съемной квартире организовал подпольный цех по изготовлению поддельных денег номиналом 5 тысяч и 10 тысяч тенге. Также осужден фальшивомонетчик, который сбывал поддельные пятитысячные тенге на общую сумму 1 млн тенге. 
 
В Шымкенте выявлен факт сбыта в филиале одного из банков поддельных денежных купюр номиналом 500 евро. Общая сумма составила 4 тысячи евро. Элиманов подчеркнул, что, данное преступление совершено пятью сотрудниками этого же банка. 


 

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