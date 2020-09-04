Нур-Султан. 3 сентября. Kazakhstan Today - В Национальном банке рассказали, какие банкноты чаще всего подделывают в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

По данным Нацбанка, количество фальшивых купюр снизилось почти вдвое.

В Казахстане за семь месяцев 2020 года выявлена 381 поддельная банкнота на 1,2 млн тенге. Фальшивых монет за этот период не обнаружено", - сообщил начальник Управления экспертизы банкнот и монет департамента наличного денежного обращения Национального банка Асхат Абишев.

По словам представителя НБРК, с начала года количество поддельных денежных знаков снизилось на 46,9% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года (в прошлом году - 718 банкнот и шесть монет).

Наибольшее количество поддельных банкнот было выявлено в Алматы - 243 фальшивые купюры (63,78%). При этом чаще всего в Казахстане в 2020 году подделывались банкноты номиналами 2 тыс. (41,47 %) и 5 тыс. тенге (31,5%).

Изготовление или хранение с целью сбыта, сбыт поддельных банкнот и монет Национального банка Казахстана наказываются лишением свободы на срок от 5 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой", - отметили в фининституте.

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