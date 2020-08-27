В Алматы обнаружен цех по изготовлению фальшивых тенге

Алматы. 26 августа. Kazakhstan Today - В Алматы осуждены изготовители и сбытчики фальшивых купюр в 10 тысяч тенге, передает Kazakhstan Today.

Сотрудниками департамента экономических расследований по городу Алматы Комитета по финансовому мониторингу МФ РК завершено досудебное расследование в отношении преступной группы в составе двух лиц, занимавшихся изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков номиналом 10 000 тенге на территории города Алматы и Алматинской области.

В ходе проверочных мероприятий установлено, что группа лиц по предварительному сговору организовала подпольный цех по изготовлению поддельных банкнот Национального банка Республики Казахстан с целью сбыта", - проинформировали в КФМ МФ РК.

В ведомстве рассказали, что при обыске квартиры, оборудованной под цех по изготовлению фальшивых денежных средств, были обнаружены и изъяты ноутбук, цветной принтер, специальная бумага с водяными знаками, флаконы с краской, цифровые файлы с рисунками (заготовки) купюр номиналом 10 000 тенге с обеих сторон.

Также обнаружены и изъяты фольгированные ленты с оттеснением номинала банкноты и орнамента, канцелярские принадлежности, а также поддельные купюры на сумму 220 тыс. тенге.

По приговору суда обвиняемые признаны виновными по части 2 статьи 231 УК РК (Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) и одному из организаторов подпольного цеха назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, другому - в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы", - добавили в пресс-службе комитета.

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