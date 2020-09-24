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В Таразе задержали мужчину с огнестрельным оружием и патронами

23.09.2020 4753
Тараз. 17 сентября. Kazakhstan Today - 15 сентября для проверки документов полицейские остановили 42-летнего жителя Тараза. Подозрение у сотрудников полиции вызвало поведение прохожего, который стал нервничать при появлении стражей порядка, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает Polisia.kz, при осмотре рюкзака у мужчины были обнаружены и изъяты обрезанное одноствольное огнестрельное оружие 12-го калибра марки ИЖ-18, четыре патрона 12-го калибра и нож с чехлом с гравированной надписью "АК-47". 
 
По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статье 287 Уголовного кодекса РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). 
 
В ходе обыска по месту жительства подозреваемого было обнаружено и изъято обрезанное одноствольное огнестрельное оружие 12-го калибра марки ИЖ-18ЕМ-М, девятнадцать патронов от оружия 12-го калибра, самодельный свинцовый кастет, девять ножей разных размеров кустарного производства, четыре металлические трубы, переделанные под ударно-дробящее оружие, сельскохозяйственный ручной инструмент - коса и ремень к оружию.
 
Подозреваемый помещен в следственный изолятор Тараза. По изъятому оружию назначена судебно-баллистическая экспертиза.
 
18 сентября в ходе проведения ОПМ "Кару", в Шалкарском районе в доме у рабочего крестьянского хозяйства полицейские изъяли незаконно хранящиеся ружья.
 

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