В Актюбинской области у рабочего изъяли два ружья

Актобе. 22 сентября. Kazakhstan Today -18 сентября в ходе проведения ОПМ "Кару", в Шалкарском районе в доме у рабочего крестьянского хозяйства полицейские изъяли незаконно хранящиеся ружья, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает департамент полиции Актюбинской области, 36-летний рабочий хранил в спальне нарезное мелкокалиберное ружье марки ТОЗ-8 и гладкоствольное охотничье ружье марки ИЖ 12-го калибра, 11 штук патронов, 3 гильзы 12-го калибра. Весь арсенал изъяли полицейские.

Кроме того, в ходе проверки в бане обнаружен и изъят газетный сверток с веществом растительного происхождения, зеленого цвета, со специфическим запахом (объемом 1 спичечный коробок). Назначена экспертиза.

По факту незаконного хранения оружия и боеприпасов начато досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) и по части 2 статьи 296 УК РК (Незаконное хранение наркотических средств, без цели сбыта).

Ранее у жителя Усть-Каменогорска изъяли огнестрельный предмет, схожий с авторучкой, калибра 5,6, травматический пистолет марки ИЖ 8-го калибра и финский нож.

Сотрудники отделения полиции района Шал акына выявили факт незаконного хранения оружия. Во времянке у 60-летнего жителя райцентра Сергеевки обнаружен обрез ружья неустановленной марки.

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