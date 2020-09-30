В Алматы задержаны подозреваемые в краже автомобильных зеркал

Алматы. 29 сентября. Kazakhstan Today - В Алматы разоблачена группа, воровавшая автомобильные зеркала, передает Kazakhstan Today.

В ее составе - двое мужчин, которые специализировались на кражах и сбыте автомобильных зеркал с дорогих внедорожников, сообщает Polisia.kz

Силами сотрудников нашего подразделения при содействии коллег из управления полиции Алмалинского района задержан гражданин Б., 1986 года рождения, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Он на территории города совершал кражи автомобильных зеркал и, как установлено, сбывал их реализатору, имеющего торговую точку в торговом доме "Кар сити". Скупщик краденоого - гражданин Т., 1985 года рождения, - тоже задержан в ходе оперативных мероприятий. На сегодняшний день установлена причастность "криминального дуэта" к 6 кражам зеркал с элитных авто, в основном с внедорожников Toyota Land Cruiser 200. Оказалось, что краденое имущество скупщик далее реализовывал на своем рабочем месте. Вещественные доказательства изъяты и приобщены к материалам уголовных дел", - сообщил начальник управления криминальной полиции департамента полиции города Алматы Еркин Инкаров.

Подозреваемые взяты под стражу. Действия вора квалифицированы по статье 188 УК РК (Кража чужого имущества), другой соучастник преступлений привлечен к уголовной ответственности по признакам преступлений, предусмотренных статьей 196 УК РК (Скупка краденого).

По данным полиции, с начала года количество краж зеркал в мегаполисе снижено в 2,3 раза. Задержано 17 человек, промышлявших кражами боковых зеркал, еще 41 скупщик краденого привлечен к уголовной ответственности. Доказана их вина в 161 факте приобретения и сбыта краденого имущества.

Напомним, в 2018 году всю страну потрясло убийство Дениса Тена . Казахстанского фигуриста, призера Олимпиады Дениса Тена днем 19 июля 2018 года ранили ножом автоворы, которых он застал с поличным при попытке кражи зеркал с его автомашины. В тяжелом состоянии, с большой кровопотерей Дениса доставили в больницу, но спасти его не удалось.

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