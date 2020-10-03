Шымкент. 2 октября. Kazakhstan Today - Обвиняемого в гибели троих детей дезинсектора осудили в Шымкенте, передает Kazakhstan Today.

Суд признал его виновным в смерти по неосторожности и приговорил к 5 годам лишения свободы. Отбывать наказание дезинсектор будет теперь в колонии минимальной безопасности. Малыши отравились химикатами, после того как специалист обработал соседние квартиры против насекомых. Обвиняемый свою вину так и не признал. А судья заявил, что как мог смягчил приговор. Но даже несмотря на это, супруга мужчины намерена обжаловать решение суда, сообщает AstanaTV

Кроме того, осужденного обязали выплатить родителям двух погибших детей компенсацию в 5 миллионов тенге. А вторая семья, потерявшая 8-месячного ребенка, простила мужчину. Санкция статьи, по которому рассматривалось дело, предусматривала наказание до 10 лет. Но суд смягчил вердикт.

По закону, если нет отягчающих и есть смягчающие обстоятельства, наказание не может быть больше 5 лет. То есть половина срока наказания. Органы следствия не указали в обвинительном акте отягчающих обстоятельств. Суд не в праве их признать по своей инициативе. У Жанибекова есть малолетние дети. Суд обязан это признать смягчающим обстоятельством", - сообщил председатель Енбекшинского районного суда Айдос Султанов.

Напомним, первый трагический случай произошел в ноябре прошлого года. Одиннадцатимесячный малыш и его 4-летний брат скончались в больнице от тяжелого отравления неизвестным веществом. Пострадали тогда и их родители, а также сестра. Аналогичный инцидент повторился уже в феврале 2020 года. В одной из шымкентских многоэтажек отравилась целая семья. Погибла 8-месячная девочка. В обоих случаях эксперты установили, что дети скончались от ядовитых газов. Они попали из соседних квартир, где травили насекомых. Выяснилось, что дезинсекцией занимался один и тот же специалист. Супруга осужденного с вердиктом не согласна. Она намерена обжаловать приговор.

Семья, которая проживала в микрорайоне Север полностью простила нас. А в том случае, где скончались двое детей, мы там дезинфекцию провели в соседней квартире. Это было в четверг. В субботу хозяева уже заселились в квартиру. У них тоже был маленький ребенок. Но они же не отравились. А как тогда их соседи получили отравление?! Тем более в организме погибших не нашли химических веществ. Мы еще в декабре принесли следователям препарат. Но они даже не проверили его", - говорит супруга осужденного Салтанат Жанабаева.

По информации телеканала, родители погибших детей приговором суда остались довольны. Хотя и с трудом выслушали вердикт. От комментариев родственники отказались. А сам дезинсектор так и не признал свой вины.

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