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Дело о женщине, погибшей под винтом катера в ЗКО: обвиняемому вынесли приговор

03.11.2020 29782
Дело о женщине, погибшей под винтом катера в ЗКО: обвиняемому вынесли приговор
Уральск. 3 ноября. Kazakhstan Today - Дело рассматривалось в ювенальном суде, в закрытом режиме, так как на скамье подсудимых несовершеннолетний подросток. 17-летний Артем Крылов обвинялся по статье 104 УК РК (Причинение смерти по неосторожности), передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает портал "Мой ГОРОД", суд под председательством судьи Жанар Ешпановой признал Артема Крылова виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорил его к 1 году ограничения свободы.
 
Стоит отметить, что суд проходил в упрощенном режиме, так как обвиняемый заключил сделку о признании вины. Артем Крылов с 5 августа по 22 сентября находился под стражей.
 
Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.
 
Напомним, Екатерина Ананьева, жительница Уральска, погибла 6 июня. В тот вечер она, поработав на своём дачном участке, решила искупаться в реке Чаган. Однако в то время, как женщина уже плыла к берегу, её сбил катер, который тут же скрылся. В результате столкновения женщине отсекло голову и руку - эти части тела до сих пор найдены. 
 
22 сентября 17-летнего Артёма Крылова, обвиняемого в непреднамеренном убийстве Екатерины Ананьевой, выпустили под подписку о невыезде. Об этом рассказала его адвокат. На сегодняшний день действия Крылова переквалифицированы следствием со статьи 99 (Убийство) на часть 1 статьи 104 УК РК (Причинение смерти по неосторожности), которое является преступлением небольшой тяжести". 
 

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