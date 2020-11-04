Дело о женщине, погибшей под винтом катера в ЗКО: обвиняемому вынесли приговор

Уральск. 3 ноября. Kazakhstan Today - Дело рассматривалось в ювенальном суде, в закрытом режиме, так как на скамье подсудимых несовершеннолетний подросток. 17-летний Артем Крылов обвинялся по статье 104 УК РК (Причинение смерти по неосторожности), передает Kazakhstan Today.

Как сообщает портал " Мой ГОРОД ", суд под председательством судьи Жанар Ешпановой признал Артема Крылова виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорил его к 1 году ограничения свободы.

Стоит отметить, что суд проходил в упрощенном режиме, так как обвиняемый заключил сделку о признании вины. Артем Крылов с 5 августа по 22 сентября находился под стражей.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Напомним, Екатерина Ананьева, жительница Уральска, погибла 6 июня. В тот вечер она, поработав на своём дачном участке, решила искупаться в реке Чаган. Однако в то время, как женщина уже плыла к берегу, её сбил катер, который тут же скрылся. В результате столкновения женщине отсекло голову и руку - эти части тела до сих пор найдены.

22 сентября 17-летнего Артёма Крылова, обвиняемого в непреднамеренном убийстве Екатерины Ананьевой, выпустили под подписку о невыезде. Об этом рассказала его адвокат. На сегодняшний день действия Крылова переквалифицированы следствием со статьи 99 (Убийство) на часть 1 статьи 104 УК РК (Причинение смерти по неосторожности), которое является преступлением небольшой тяжести".

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