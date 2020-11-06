В Таразе мужчина угрожал взорвать гранату в здании городского суда

Как сообщает Polisia.kz, прибывшие на место происшествия полицейские задержали 49-летнего горожанина, состоящего на учете в психоневрологическом диспансере Жамбылской области. В сумке задержанного никаких взрывных устройств, гранат и иных боеприпасов не обнаружено.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Подозреваемый помещен в Жамбылский областной психоневрологический диспансер.
28 октября 58-летний житель Петропавловска парализовал работу городской поликлиники, достав гранату и угрожая медперсоналу.
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