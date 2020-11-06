В Таразе мужчина угрожал взорвать гранату в здании городского суда

Тараз. 5 ноября. Kazakhstan Today - 5 ноября, в 09.10, в дежурную часть департамента полиции Жамбылской области поступило сообщение, что в фойе административного здания Таразского городского суда зашел мужчина и грозится взорвать гранату, находящуюся у него в сумке, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , прибывшие на место происшествия полицейские задержали 49-летнего горожанина, состоящего на учете в психоневрологическом диспансере Жамбылской области. В сумке задержанного никаких взрывных устройств, гранат и иных боеприпасов не обнаружено.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Подозреваемый помещен в Жамбылский областной психоневрологический диспансер.

28 октября 58-летний житель Петропавловска парализовал работу городской поликлиники, достав гранату и угрожая медперсоналу.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства