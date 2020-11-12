В Уральске мужчина проник в дом и зарезал хозяйку

Уральск. 11 ноября. Kazakhstan Today - Инцидент произошел 7 ноября в 04.30. 29-летний мужчина с целью убийства из корыстных побуждений незаконно проник в дом и нанес множественные колото-резаные раны 47-летней женщине, передает Kazakhstan Today.
Как сообщает портал "Мой ГОРОД", пострадавшая от полученных травм скончалась 9 ноября в Городской многопрофильной больнице.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 УК РК (Убийство).
Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.
3 ноября в Риддере задержан 46-летний подозреваемый в убийстве 71-летнего мужчины.
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