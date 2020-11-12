В Уральске мужчина проник в дом и зарезал хозяйку

Уральск. 11 ноября. Kazakhstan Today - Инцидент произошел 7 ноября в 04.30. 29-летний мужчина с целью убийства из корыстных побуждений незаконно проник в дом и нанес множественные колото-резаные раны 47-летней женщине, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает портал " Мой ГОРОД ", пострадавшая от полученных травм скончалась 9 ноября в Городской многопрофильной больнице.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 УК РК (Убийство).

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

3 ноября в Риддере задержан 46-летний подозреваемый в убийстве 71-летнего мужчины.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства