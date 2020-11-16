В ВКО полицейский целый месяц вымогал деньги у нарушителя

Усть-Каменогорск. 15 ноября. Kazakhstan Today - За невозбуждение административного делопроизводства сотрудник дорожной полиции хотел получить весьма крупную сумму, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает YK-news.kz , в октябре 2019 года лейтенант Расул Мухаммадиев (здесь и далее звания, имена и фамилии изменены) был назначен на должность старшего инспектора. Местом службы стал стационарный пост полиции по дороге из Усть-Каменогорска в Шемонаиху.

Здесь водитель Ravon Gentra Игорь Романов при совершении маневра разворота слишком рано выкрутил руль, оказавшись на некоторое время на встречной полосе движения.

После остановки авто на обочине Игоря сразу пригласили пройти в здание поста. Здесь Расул Мухаммадиев описал Романову все перспективы, связанные с нарушением, вплоть до огромных штрафов и лишения прав. Но сразу же предложил решить вопрос без лишнего шума.

Мухаммадиев молча написал на листке бумаги "100 тысяч тенге" и положил его на стол перед Романовым. У нарушителя не было с собой такой суммы. Но Мухаммадиев предложил Романову проехать в город, собрать деньги и связаться, когда все будет готово. А видеозапись нарушения и протокол подождут в надежном месте.

Игорь Романов согласился с требованиями полицейского, но, поразмыслив, отправился в полицию.

Целый месяц Мухаммадиев и Романов общались по телефону. Игорь просил еще немного подождать с деньгами, якобы копит нужную сумму. За это время было собрано достаточно доказательств вины Мухаммадиева. И вот в момент передачи денег коррупционер был пойман с поличным.

Наказанием за получение взятки стало пожизненное лишение права работать в каких-либо государственных структурах и штраф, равный 30-кратному размеру взятки - три миллиона тенге.

Приговор вступил в законную силу.

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