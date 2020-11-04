В Актобе задержали вымогателя

Актобе. 3 ноября. Kazakhstan Today - Полиция Актобе задержала мужчину за вымогательство, передает Kazakhstan Today.

2 ноября в полицию обратился 45-летний житель Мугалжарского района с заявлением, о том, что односельчанин вымогает у него денежные средства.

Сотрудники криминальной полиции в ходе проведения оперативных мероприятий задержали 33-летнего подозреваемого при передаче денег в сумме 20 тыс. тенге. При личном досмотре у него обнаружили и изъяли врученные ранее денежные средства.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что подозреваемый, угрожая физической расправой, на протяжении трех лет вымогал денежные средства.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 194 УК РК (Вымогательство), что грозит либо штрафом в размере до 4000 МРП, либо ограничением свободы до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

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