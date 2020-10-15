К 10 годам колонии приговорили экс-главу ДГД Атырауской области за вымогательство взятки

Атырау. 14 октября. Kazakhstan Today - Суд №2 города Атырау приговорил бывшего руководителя департамента государственных доходов Атырауской области Кайрата Жулмухамбетова к 10 годам лишения свободы за получение взятки путём вымогательства, передает Kazakhstan Today.

Следствие по уголовному делу продолжалось полгода, а судебный процесс - более четырех месяцев. Как сообщили в пресс-службе Городского суда №2, в ходе процесса вина Жулмухамбетова была доказана полностью.

Отягчающим обстоятельством признано нарушение принятой присяги госслужащего РК. Учитывая тяжесть и характер совершенного коррупционного преступления, а также то, что подсудимый не раскаялся в содеянном, суд посчитал справедливым назначение реального лишения свободы на длительный срок", - сообщили в пресс-службе суда.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства