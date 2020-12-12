Пожизненное заключение грозит охотнику, убившему в Польше казахстанского подростка

Нур-Султан. 11 декабря. Kazakhstan Today - Охотнику, застрелившему 16-летнего казахстанца в Польше, грозит пожизненный срок, передает Kazakhstan Today.

Трое учеников покинули интернат и отправились в ближайший фруктовый сад собирать яблоки. В какой-то момент подъехала машина, кто-то вышел, произвел выстрел", - рассказал заместитель директора школы Лех Борковский.

Полиция задержала 51-летнего мужчину, стрелявшего из охотничьего ружья.

Как пишет портал Agropolska , с ним был 41-летний товарищ, который светил фонариком, а охотник стрелял. Услышав крики, они убежали.

Стрелявший является бывшим полицейским на пенсии. Он проживал в многоквартирном доме всего в 200 метрах от интерната. Как выяснили польские журналисты, ему было выдано разрешение на охоту и у него было четыре ружья, но он никогда не проходил психологических тестов, при этом злоупотреблял алкоголем и был агрессивным. Охотник заявил, что выстрелил в казахстанца, так как принял его за кабана.

Это не был несчастный случай на охоте. Это был обычный бандитский поступок. Насколько нам известно, о стрельбе по нераспознанной цели речи не шло, цель была освещена другими людьми. На мой взгляд, он должен был видеть, что это был человек, а не дичь", - сказал президент Высшего охотничьего совета Рафал Малец.

Экс-полицейский арестован на три месяца. Ему предъявили обвинение в убийстве. За это подозреваемому грозит до 25 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Его друга обвинили в воспрепятствовании следствию и неоказании помощи.

МИД РК обратился к польским властям с просьбой провести тщательное расследование убийства 16-летнего гражданина Казахстана и наказать всех виновных.

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