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Пожизненное заключение грозит охотнику, убившему в Польше казахстанского подростка

11.12.2020 7993
Пожизненное заключение грозит охотнику, убившему в Польше казахстанского подростка
Нур-Султан. 11 декабря. Kazakhstan Today - Охотнику, застрелившему 16-летнего казахстанца в Польше, грозит пожизненный срок, передает Kazakhstan Today.
 
Трагедия произошла 1 ноября - в городе Ополе-Любельске застрелили 16-летнего казахстанца. Парень находился в Польше в рамках международного обмена и жил в интернате при местной школе, сообщает Almaty.tv.
 

Трое учеников покинули интернат и отправились в ближайший фруктовый сад собирать яблоки. В какой-то момент подъехала машина, кто-то вышел, произвел выстрел", - рассказал заместитель директора школы Лех Борковский.

 
Полиция задержала 51-летнего мужчину, стрелявшего из охотничьего ружья.
 
Как пишет портал Agropolska, с ним был 41-летний товарищ, который светил фонариком, а охотник стрелял. Услышав крики, они убежали.
 
Стрелявший является бывшим полицейским на пенсии. Он проживал в многоквартирном доме всего в 200 метрах от интерната. Как выяснили польские журналисты, ему было выдано разрешение на охоту и у него было четыре ружья, но он никогда не проходил психологических тестов, при этом злоупотреблял алкоголем и был агрессивным. Охотник заявил, что выстрелил в казахстанца, так как принял его за кабана.
 

Это не был несчастный случай на охоте. Это был обычный бандитский поступок. Насколько нам известно, о стрельбе по нераспознанной цели речи не шло, цель была освещена другими людьми. На мой взгляд, он должен был видеть, что это был человек, а не дичь", - сказал президент Высшего охотничьего совета Рафал Малец.

 
Экс-полицейский арестован на три месяца. Ему предъявили обвинение в убийстве. За это подозреваемому грозит до 25 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Его друга обвинили в воспрепятствовании следствию и неоказании помощи.
 
МИД РК обратился к польским властям с просьбой провести тщательное расследование убийства 16-летнего гражданина Казахстана и наказать всех виновных.
 

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