Бывший главный архитектор Шымкента осужден за крупное хищение

Шымкент. 27 января. Kazakhstan Today - К 10 годам тюрьмы приговорили бывшего главного архитектора Шымкента за крупное хищение, передает Kazakhstan Today.

Жениса Байымбетова признали виновным в хищении почти полумиллиарда тенге бюджетных средств. В 2019 году деньги выделили на топографическую съемку города. Но чиновник, согласно материалам дела, сэкономил на госзакупе, а заодно присвоил и растратил крупную сумму. Для этого он вступил в сговор с подрядчиком, у которого не было лицензии на проведение подобных работ. Выполненную часть заказа в итоге признали негодной. Ведь, как доказало следствие, фактически оба преступника занимались лишь отмыванием денег", - сообщает телеканал " Астана ".

За соучастие предпринимателя также приговорили к 8 годам тюрьмы.

Кстати, чтобы легализовать часть похищенных средств, экс-чиновник приобрел землю и оформил на сестру. Когда коррупционную схему раскрыли, недвижимость конфисковали.

Сами осужденные не признали вину и намерены обжаловать приговор. Похищенные же из городского бюджета деньги, акимату Шымкента вернуть пока не удалось.

В данный момент пока нет. Но гражданский иск представителя потерпевшего мы удовлетворили. Взыскали с осужденных полную сумму причиненного ущерба – это 498 миллионов тенге", - сказал судья Аль-Фарабийского районного суда Шымкента Мадияр Абдрасилов.

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