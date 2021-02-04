Районного акима Алматинской области подозревают в получении взятки в 10 млн тенге

Талдыкорган. 3 февраля. Kazakhstan Today - Аким Талгарского района Алматинской области подозревается в получении взятки в 10 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Сотрудники антикоррупционной службы Алматинской области ведут досудебное расследование в отношении акима Серикжана Ерекешева, сообщает телеканал КТК

Как рассказали в ведомстве, расследование проводится в отношении нескольких должностных лиц акимата Талгарского района по факту получения взяток.

В отношении акима Талгарского района следственным судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении ведомства.

Другие данные не разглашают в интересах следствия.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что акима Талгарского района задержали по подозрению в получении взятки в размере 10 млн тенге.





Напомним, глава Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев рассказал, что в 2020 году пресечено 25 особо тяжких и 1368 тяжких преступлений, а также 112 фактов системной коррупции. К уголовной ответственности привлечено 210 руководителей различного ранга. Осуждено 722 лица, в числе которых один аким области, 4 заместителя областных акимов, 2 ответственных секретаря, 2 председателя комитетов, 1 посол, 5 судей, 10 районных акимов и их заместителей. Расследуются уголовные дела в отношении 5 вице-министров, 5 председателей комитетов и их заместителей, а также 5 топ-менеджеров квазигосорганизаций.

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