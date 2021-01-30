Скромность должна стать нормой поведения чиновников - Шпекбаев

Нур-Султан. 29 января. Kazakhstan Today - В 2020 году к уголовной ответственности в Казахстане привлекли 210 руководителей различного ранга, сообщил глава Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев на заседании коллегии ведомства, передает Kazakhstan Today.

Мы всецело обеспечиваем неотвратимость наказания. В отчетном периоде пресечено 25 особо тяжких и 1368 тяжких преступлений, а также 112 фактов системной коррупции. В суде рассматривается 4 дела по фактам создания ОПГ. К уголовной ответственности привлечено 210 руководителей различного ранга. Осуждено 722 лица, в числе которых один аким области, 4 заместителя областных акимов, 2 ответственных секретаря, 2 председателя комитетов, 1 посол, 5 судей, 10 районных акимов и их заместителей. Расследуются уголовные дела в отношении 5 вице-министров, 5 председателей комитетов и их заместителей, а также 5 топ-менеджеров квазигосорганизаций", - сказал Алик Шпекбаев.

Он отметил, что предан суду ряд должностных лиц и руководителей подрядных организаций по факту хищения бюджетных средств при строительстве " Астана LRT ". Кроме того, завершено расследование в отношении экс-председателя правления " СК-Фармация ".

По делу БТА-банка обеспечено возмещение ущерба на сумму более 12 млрд тенге. Еще 6,4 млрд тенге возмещено в рамках уголовного дела в отношении экс-председателя правления АО "Продкорпорация", - уточнил глава ведомства.

По его информации, за 2020 года сумма возмещенного ущерба по уголовным делам составила 50,7 млрд тенге, что более чем в два раза выше показателя 2019 года (22,7 млрд тенге). Объем кратных штрафов по фактам взяточничества и хищений составил 2,8 млрд тенге, арестованного имущества - 1,2 млрд тенге.

Системная работа по мониторингу госзакупок, внешним анализам коррупционных рисков и проектной деятельности позволила предотвратить нерациональное использование бюджетных средств еще на 40,9 млрд тенге. Таким образом, экономический эффект работы Агентства за 2020 год составил 95,6 млрд тенге. Мы не должны останавливаться на достигнутом, каждый наш сотрудник должен работать в режиме максимальной эффективности", - подчеркнул Шпекбаев.

По его мнению, в Казахстане необходимо шире применять общественные работы в качестве наказания за коррупционные преступления.

Опыт человечества в части жесткой изоляции лиц от общества показывает, что тюрьма крайне редко исправляет человека. Неслучайно в ряде стран ОЭСР в качестве основного или дополнительного наказания за коррупционные преступления довольно успешно применяют общественные работы. В частности, в Великобритании практикуется надевать на осужденных яркие жилеты с надписью "вернуть долг обществу" и принуждать их к низкоквалифицированным уличным работам. Психологически такой вид наказания более эффективен, а общество узнаёт своих антигероев в лицо. Несмотря на регламентированную уголовным законодательством возможность привлечения к общественным работам за коррупционные преступления небольшой и средней тяжести, в Казахстане данный вид наказания судами практически не назначается. На мой взгляд, этот институт необходимо активизировать - прежде всего с точки зрения сильнейшего профилактического эффекта", - сказал Шпекбаев.

Глава антикоррупционного ведомства считает, что "порочную психологию чиновников, обусловленную стремлением к роскошному образу жизни" невозможно изменить исключительно ограничительными мерами.

Семейные фотографии с фешенебельных курортов, шоппинг в дорогостоящих брендовых магазинах, люксовые аксессуары, шкуры краснокнижных животных и представительские автомобили - все это в мгновение ока становится достоянием социальных сетей и закономерно вызывает критику граждан. Скромность должна перейти в разряд императивных норм поведения госслужащих. Прежде всего речь идет о чиновниках, занимающих руководящие должности, и членах их семей. В этом направлении мы должны выстроить системную работу, в которую будет вовлечено в буквальном смысле все общество", - сказал он.

По словам Шпекбаева, приоритеты в части оперативно-следственной работы остаются неизменными.

Мы должны сконцентрироваться на пресечении системной коррупции с участием высокопоставленных руководителей, своей алчностью дискредитирующих весь госаппарат, добиваться максимального возмещения причиненного ущерба и обеспечивать абсолютную неотвратимость наказания. Все это напрямую влияет на два главных индикатора нашей эффективности - восприятие коррупции и доверие граждан реализуемой антикоррупционной политике", - отметил он.

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