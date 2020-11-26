Сообщник Аблязова вернул РК 6,3 млрд тенге

Нур-Султан. 25 ноября. Kazakhstan Today - Антикоррупционная служба совместно с Генеральной прокуратурой РК продолжает уголовное преследование в отношении бывшего председателя совета директоров АО "БТА Банк" Мухтара Аблязова и его сообщников, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время обеспечено дополнительное возмещение нанесенного преступной группой ущерба в размере 6,3 миллиарда тенге. Речь идет о средствах БТА Банка, похищенных путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольной Аблязову оффшорной компании и инвестированных в строительство крупного бизнес-центра в Москва", - сообщили в пресс-служба ведомства.

В Антикоррупционной службе добавили, что продолжается работа по экстрадиции и добровольному возвращению в Казахстан скрывающихся от правосудия лиц и восстановлению ущерба в рамках других преступных эпизодов.

30 октября Генеральная прокуратура Казахстана сообщила об экстрадиции из Грузии в Казахстан Асылмурата Рамазанова - сообщника беглого банкира Мухтара Аблязова.

15 октября состоялся обвинительный приговор Медеуского районного суда №2 Алматы в отношении еще одного сообщника преступного сообщества Мухтара Аблязова - Ибрагимова Рустема Шамильевича, экстрадированного из ОАЭ.

8 октября адвокат Мухтара Аблязова Жерар Чолакян сообщил , что его подзащитный был обвинен в Париже в хищении $7,5 млрд по делу, возбужденному Казахстаном.

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